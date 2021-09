Θεσσαλονίκη

Ληστεία στο Καλοχώρι: ταυτοποιήθηκαν οι δράστες δύο χρόνια μετά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας εξ’ αυτών είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης με ποινή κάθειρξης 16 ετών για κατάχρηση σε ασέλγεια και αποπλάνηση παιδιών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2019, σε βάρος υπαλλήλων επιχείρησης στο Καλοχώρι.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες πέντε ημεδαποί νεαροί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Σημειώνεται ότι, ένας εξ’ αυτών είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης με ποινή κάθειρξης 16 ετών για κατάχρηση σε ασέλγεια και αποπλάνηση παιδιών.

Όπως προέκυψε από την επισταμένη έρευνα και την αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, ενεργώντας από κοινού και αφού αφαίρεσαν επιβατικό όχημα από περιοχή του κέντρου πόλης, μετέβησαν σε εταιρεία στην περιοχή του Καλοχωρίου. Προσκρούοντας επανειλημμένα με το αυτοκίνητο παράπλευρη είσοδο της επιχείρησης, εισήλθαν παράνομα και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος υπαλλήλων που βρισκόταν στο χώρο, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, τρεις φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ένα εκ των κλεμμένων κινητών τηλεφώνων βρέθηκε μεταγενέστερα στην κατοχή 41χρονου άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος Ρουμάνος

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον τόπο της επίθεσης (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: οι αλλαγές στην ζωή των πρωταγωνιστών (βίντεο)