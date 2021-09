Εύβοια

Εύβοια - δυστύχημα: νέα παιδιά ξεψύχησαν στην άσφαλτο (εικόνες)

Τραγικός είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που προκάλεσε η σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.

Οι δυο 19χρονοι που επέβαιναν στη μηχανή σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Οι φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος που δημοσίευσε το tvstar.gr, είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

