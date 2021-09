Χανιά

Χανιά: γυναίκα λήστεψε ηλικιωμένο βγάζοντας μαχαίρι στο κέντρο της πόλης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και η δράστης συνελήφθη μετά την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στην σύλληψη αλλοδαπής που με την απειλή μαχαιριού πήρε από ηλικιωμένο άνδρα το ποσό των 20 ευρώ και ένα κόσμημα, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην πλατεία της δημοτικής αγοράς στο κέντρο των Χανίων, ωστόσο η δράστης εντοπίσθηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Στην κατοχή της βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον ηλικιωμένο άνδρα, ενώ η συλληφθείσα, με την σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

