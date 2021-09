Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκαν ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί

Η τελευταία του ληστεία με λεία 160 ευρώ, αποδείχτηκε μοιραία… για την εγκληματική του δραστηριότητα.

Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας 38χρονος άνδρας.

Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Κορδελιού, ο 38χρονος πριν να βγει από το ταξί, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε από τον οδηγό το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Στη συνέχεια, αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας, μαζί με τον οδηγό, εντόπισαν τον 38χρονο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από αστυνομικούς ομάδας «Ζ». Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, τρία μικροδέματα κοκαΐνης, και τρία χάπια άγνωστης χημικής προέλευσης.

Από την περαιτέρω έρευνα του τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού - Ευόσμου, προέκυψε ότι ο 38χρονος, πριν από είκοσι μέρες περίπου, διέπραξε ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί στην περιοχή του Δενδροποτάμου, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, ενώ αποπειράθηκε να διαπράξει ακόμη μία, επίσης από οδηγό ταξί στην ίδια περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

