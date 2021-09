Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο σοκ με ανατροπή (εικόνες)

Ο οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, στην οδό Μαρίας Κάλλας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι οποίες και ερευνώνται.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης.

Εικόνες: thestival.gr

