Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φονική επίθεση με μαχαίρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα είχε επιτεθεί πρώτο στον δράστη, ο οποίος μπήκε σε ταχυφαγείο, άρπαξε ένα μαχαίρι και επέστρεψε για να τον μαχαιρώσει.

Αιματηρό επεισόδιο συγκλόνισε τη νύχτα τη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας νεαρός, αλγερινής καταγωγής, έπεσε νεκρός από επίθεση ομοεθνή του με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε επιτεθεί πρώτο στον δράστη, ο οποίος μπήκε στη συνέχεια αιμόφυρτος σε ταχυφαγείο της οδού Αριστοτέλους, άρπαξε ένα μαχαίρι και έτρεξε στην οδό Μακεδονικής Αμύνης όπου και μαχαίρωσε το άτομο που του είχε επιτεθεί.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Μαραθώνα

SpaceX: Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι τουρίστες του διαστήματος (βίντεο)

Καιρός: Ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές και αφρικανική σκόνη την Κυριακή