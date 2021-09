Εύβοια

Βόρεια Εύβοια - Πυρόπληκτοι: Δράσεις για την ψυχοκοινωνική στήριξή τους

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να φύγει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, το “μαύρο” από τη ζωή τους.

Κατάλοιπα στην ψυχολογία των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας έχουν αφήσει οι πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν σφοδρά την περιοχή το καλοκαίρι, όπως αναφέρουν τα κλιμάκια τα οποία παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη στην περιοχή από τον Αύγουστο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Τα τραύματα των ανθρώπων αυτών είναι ακόμα νωπά και όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, πρόεδρος ΠΕΨΑΕΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ «δεν πρέπει να αισθανθούν ότι έχουν εγκαταλειφθεί».

«Εμείς συναντήσαμε και σε παιδιά και σε ενήλικες φόβο γύρω από το γεγονός, την τραυματική εμπειρία να επαναλαμβάνεται και να περιγράφεται πολλές φορές, συναντήσαμε περιπτώσεις αϋπνίας και θλίψης. Σε όποιες περιπτώσεις οι συνάδελφοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έβλεπαν ότι υπήρχαν μεγαλύτερες ψυχολογικές επιπτώσεις πέρα από τις αναμενόμενες που ο άνθρωπος διαχειρίζεται σε επίπεδο δύο τριών εβδομάδων, έγιναν οι σχετικές παραπομπές σε ψυχιάτρους οι οποίοι συμμετείχαν στα κλιμάκιά μας και στους ψυχιάτρους του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας», τονίζει ο κ. Θεοδωρουλάκης και εξηγεί: «Τα συμπτώματα τις πρώτες εβδομάδες δεν συνεπάγονται και κάποια διαταραχή της ψυχικής υγείας. Όλοι οι άνθρωποι όταν βιώσουμε ένα τραυματικό γεγονός που μας αποδιοργανώνει αντιμετωπίζουμε διάφορες επιπτώσεις. Μπορεί να είναι αϋπνίες, γιατί σκεφτόμαστε το γεγονός, μπορεί να είναι άρνηση πρόσληψης τροφής, μπορεί να είναι ένα γενικευμένο άγχος, και βέβαια η θλίψη και η δυσφορία που είναι αναμενόμενη μόνο και μόνο από τι περιβάλλον, στο οποίο διαβιούν οι άνθρωποι. Αυτά γίνονται συμπτώματα που χρειάζονται παρέμβαση μετά την τέταρτη εβδομάδα και όταν έχουμε συνδυασμό συμπτωμάτων. Δηλαδή όταν νιώθουμε κατάθλιψη σε συνδυασμό με διαταραχές ύπνου και διαταραχές πρόσληψης τροφής, όταν έχουμε ταχυκαρδίες, όταν έχουμε φλας μπακ, δηλαδή να ξαναβιώνουν το περιστατικό χωρίς να υπάρχει βέβαια φωτιά, τότε που η κατάσταση είναι βαρύτερη και συνεπάγεται σημαντική δυσλειτουργία διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει τις καθημερινές λειτουργίες του, τότε υπάρχει παρέμβαση ψυχοθεραπευτική».

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Εύβοια, κλιμάκια επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας αποτελούμενα από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας των φορέων μελών της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ παρέχουν από τον Αύγουστο υποστήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές σε όλη την Εύβοια.

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες έχουν παράσχει πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας και βοήθεια σε απαραίτητα είδη σε περίπου 1.700 οικογένειες των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας.

«Η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής, έχει να διαχειριστεί πέρα από την καταστροφή τις αναμενόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της καταστροφής, οι οποίες τους πλήττουν και σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος αλλά και σε επίπεδο οικονομικό διότι η Βόρεια Εύβοια είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η μεγαλύτερη δραστηριότητα σε επίπεδο απασχόλησης και οικονομίας, ήταν συνδεδεμένη με το δάσος, και τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς, με την καταστροφή του δάσους έχει πληγεί βάναυσα το εισόδημα πολλών από τους κατοίκους, γιατί είτε ήταν ρετσινοσυλλέκτες, δηλαδή συνέλεγαν ρετσίνι από τα πεύκα τα οποία πλέον δεν υπάρχουν, είτε ήταν βοσκοί και κτηνοτρόφοι και είχαν κοπάδια στην πλειονότητά τους ελευθέρας βοσκής, είτε μέσα στα δάση ως υλοτόμοι. Αυτό είναι το πρώτο άγχος που έχουν για την επόμενη ημέρα. Δεν ξέρουν αν θα έχουν εισόδημα στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Ειδικά όσοι είναι νεαρής ηλικίας που βλέπουν το μέλλον για τα επόμενα 30-40 χρόνια αβέβαιο, ήδη σε μεγάλο βαθμό ετοιμάζονται να φύγουν ακόμα και για το εξωτερικό. Αυτός είναι ο πρώτος φόβος που έχουν, δηλαδή η οικονομική αβεβαιότητα για το μέλλον. Ο δεύτερος μεγάλος φόβος που έχουν είναι εκείνος των φυσικών καταστροφών που μπορούν να επέλθουν από μία πλημμύρα και από ένα φυσικό φαινόμενο», τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ.

Για την αποφυγή τέτοιων καταστροφών, νέοι της περιοχής δραστηριοποιούνται, οργανώνοντας τοπικές ομάδες παρέμβασης και διάσωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και μάλιστα ζητούν να εκπαιδευτούν από κάποιον φορέα ώστε να μπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.

Τα κλιμάκια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας πραγματοποιούν κατ’ οίκον παρεμβάσεις, με στόχο να υποστηρίξουν τόσο ψυχολογικά όσο και με είδη πρώτης ανάγκης και να διασυνδέσουν τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με διαθέσιμες υπηρεσίες και φορείς.

«Ακόμα ένα άσχημο συναίσθημα είναι αυτό του μαύρου που κυριαρχεί, που πολλαπλασιάζεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με αποτέλεσμα να επανέρχεται το τραυματικό γεγονός στην καθημερινότητα τους ακόμα και όταν προσπαθούν να ξεχάσουν, με ό, τι προβάλλεται στην τηλεόραση και με τις συνεχείς αναφορές στις πλημμύρες και στον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Αυτό που ζητούν είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται το μαύρο από τη ζωή τους. Τα δασαρχεία πρέπει να δώσουν άδεια να υλοτομηθούν τα καμένα δέντρα, να κοπούν όσο πιο γρήγορα γίνεται για να φύγει το μαύρο από τη ζωή τους. Το δάσος από την πρώτη βροχή που είχε την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει να πρασινίζει. Αν φύγει το μαύρο, αν επιτραπεί η υλοτόμηση και καθαρίσει το τοπίο μέσα σε ένα ή δύο μήνες θα επιστρέψει το πράσινο στη ζωή τους. Γιατί υπάρχουν χαμηλά φυτά όπως οι φτέρες που υπήρχαν κάτω από τα δέντρα κι επειδή είμαστε τυχεροί και ξεκίνησε το φθινόπωρο με βροχές, αυτό θα επαναφέρει τουλάχιστον ένα χρώμα στη ζωή τους πέρα από το μαύρο και αυτό είναι πολύ βασικό αίτημα όλων», σημειώνει ο κ. Θεοδωρουλάκης.

Ελπίδα δίνει το γεγονός ότι άνοιξαν κανονικά τα σχολεία στην περιοχή μετά από συνεχείς κινήσεις και προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και χωρίς μάλιστα τα παιδιά να βιώνουν τα ίδια συναισθήματα με τις πρώτες εβδομάδες λέει ο κ. Θεοδωρουλάκης.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν και συμμετέχουν κλιμάκια από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, την Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α., την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, την Ε.Π.Α.Ψ.Υ., την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», την Ε.ΨΥ.Κ.Α., την Ε.Προ.Ψ.Υ.Η., το Περιβολάκι, το Κ.Μ.Ο.Π. και την Ε.Ε.Ψ.Υ.Α.Κ.Μ παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας επικουρούμενα από εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

