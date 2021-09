Λέσβος

Λέσβος - Κοκαΐνη : Σύλληψη γυναίκας με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Συνελήφθη, την Παρασκευή στη Μυτιλήνη, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, μία 43χρονη, με τις κατηγορίες της κατοχής, της μεταφοράς και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και 49χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων προέκυψε ότι, οι δύο προαναφερόμενοι δράστες αφίχθησαν ακτοπλοϊκώς προ διημέρου στη Λέσβο, μεταφέροντας από κοινού, μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διανομή της στο νησί.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης διακριβώθηκε ότι, η 43χρονη μετά την άφιξή της στο νησί, μετέφερε την κοκαΐνη περιτυλιγμένη σε ρουχισμό και την απέκρυψε σε τουαλέτες καταστήματος στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιες αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη σε μορφή πλάκας, συνολικού βάρους 4,51 κιλών. Η παραπάνω ποσότητα των ναρκωτικών, καθώς και κινητό τηλέφωνο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια που βρέθηκαν στην κατοχή της 43χρονης, κατασχέθηκαν.

Από την πώληση της συγκεκριμένης ποσότητας κοκαΐνης, εκτιμάται ότι θα αποκομίζονταν χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Τις έρευνες και την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης.

