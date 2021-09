Ιωάννινα

Ιωάννινα - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός (εικόνες)

"Διαλύθηκε" το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος



Tραγωδία λίγα λεπτά πριν τις 07.00 το πρωί της Κυριακής επί της Ε.Ο Ιωαννίνων - Άρτας, όταν 36χρονος που κινούνταν προς Άρτα έχασε τον έλεγχο του ΙΧΕ αυτοκινήτου του.

Αποτέλεσμα ήταν να ξεφύγει της πορείας του και να καταλήξει μπροστά από κατάστημα εμπορίας ελαστικών.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στoν τόπο του συμβάντος έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον άτυχο 36χρονο να ανασύρεται δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας.

ΠΗΓΗ: epirus-tv-news.gr

