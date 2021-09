Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρεί στο πύρινο μέτωπο

(εικόνα αρχείου)

Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Μοσχονέρι, στα Λεχαινά της Ηλεία

Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή , προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που καίει αγροτοδασική έκταση.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Ρίψεις νερού από αέρος έκαναν, εως τη δύση του ήλιου, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Πέντε συλλήψεις για το ατύχημα με τον 6χρονο

ΟΑΕΔ - Εποχικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως 1016 ευρώ

Μόνικα Μπελούτσι: Οι επιστολές της Κάλλας εμπλούτισαν τη δική μου ζωή