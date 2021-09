Αχαΐα

Πάτρα - Αγώνας καρτ: Αγωνία για το παιδί στη ΜΕΘ - Η συγκλονιστική περιγραφή γιατρού (βίντεο)

Ο 6χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων. Συγκλονιστικές στιγμές περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο γιατρός που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Κρίσιμο χαρακτηρίζεται το επόμενο 24ωρο για το 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σε αγώνα καρτ στην Πάτρα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μικρός Φώτης δεν έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 6χρονος παρακολουθούσε τους αγώνες καρτ πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, στο ύψος της οδού Μαιζώνος, κοντά στην πλατεία Γεωργίου. Κατά την πρόσκρουση δύο οχημάτων, ένα από αυτά έπεσε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μία πινακίδα χτύπησε το παιδί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο γιατρός που του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, περιγράφοντας τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν μετά το ατύχημα.

Όπως είπε ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Οικογενειακής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις για έναν γιατρό.

«Η πρώτη κίνηση ήταν να βάλω το αυτί μου και να ακούσω την ανάσα του. Τίποτα, καμία ανταπόκριση. Βάλαμε οξύμετρο που έδειξε χαμηλό οξυγόνο, της τάξης του 65%», ανέφερε ο γιατρός, η βοήθεια του οποίου ήταν καθοριστική εκείνες τις στιγμές.

