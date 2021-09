Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: διαρρήκτες με λεία 30000 ευρώ

Πως εντοπίστηκαν οι κακοποιοί. Απο που είχαν αφαιρέσει το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Μεσημέρι Κυριακής στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκης. Μια ομάδα αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βλέπει δύο Ρομά να κατεβαίνουν από ταξί. Τους κρίνει ύποπτους και τους σταματά για έλεγχο. Με μεγάλη έκπληξη οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι οι δύο άντρες έχουν επάνω τους 29.605 ευρώ. Τους ρωτάνε που τα βρήκαν και εκείνοι δεν απαντούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο Ρομά ηλικίας 40 και 41 ετών προσήχθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Ευόσμου και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα των Αμπελοκήπων. Παρά την επιμονή των αστυνομικών δεν αποκάλυπταν που βρήκαν τα χρήματα.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας κάτοικος των Συκεών ενημερώνει τις Αρχές πως έγινε διάρρηξη στο σπίτι του και λείπουν περίπου 30.000 ευρώ. Καλείται στο Αστυνομικό Τμήμα και διαπιστώνει ότι οι φάκελοι με τις δεσμίδες χρημάτων, που είχε συγκεντρώσει για την ανακαίνιση του σπιτιού του, ήταν οι ίδιοι φάκελοι που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο Ρομά.

Οι δράστες αναγνωρίστηκαν και από μία γειτόνισσα του παθόντος. Δήλωσε στους αστυνομικούς πως τους είδε εντός της πολυκατοικίας να προσποιούνται πως πωλούν χαλιά.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Νεάπολης-Συκεών. Με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οι δύο Ρομά, κάτοικοι του καταυλισμού “Αγία Σοφία”, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

