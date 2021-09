Ρόδος: Οδηγός μηχανής κατέληξε στην οροφή αυτοκινήτου

Δωδεκανήσα

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο. Ο οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε στην οροφή του αυτοκινήτου.

Σε έξαρση βρίσκονται τα τροχαία στο νησί της Ρόδου, αφού στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τροχαία Ρόδου και εταιρίες οδικής βοήθειας δεν... προλάβαιναν να καταγράφουν ατυχήματα σε όλο το νησί.

Σήμερα το πρωί, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο Λίνδου (διασταύρωση προς Ασγούρου) τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος μεταφέρθηκε στη συνέχεια από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Ο οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε στην οροφή του αυτοκινήτου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή όπως φαίνεται και απο τις φωτογραφίες που αποτύπωσε ο Ιζέτ Σιέχ από την εταιρία οδικής βοήθειας.

Μιλώντας ο ίδιος στη «Ροδιακή» πισήμανε ότι το Σαββατοκύριακο κατεγράφησαν αυξημένα τροχαία ατυχήματα (κυρίως με δίκυκλα) σε ολόκληρο το νησί. Ενδεικτικό στοιχείο των αυξημένων περιπτώσεων, ότι μόνο μέσα σε μία ώρα κλήθηκαν να μεταβούν ως εταιρία σε 10 τουλάχιστον τροχαία ατυχήματα, τα περισσότερα -ευτυχώς- υλικών ζημιών.

