Αχαΐα

Πάτρα - Ατύχημα στα καρτ: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες, ενώ το εξάχρονο εαγόρι νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες, τα τέσσερρα μέλη της διοργανώτριας αρχής των καρτ στην Πάτρα και ο οδηγός που φέρεται να τραυμάτισε τον 6χρονο.

Η δικογραφία επιστρέφει στην Αστυνομία προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και τη συγκέντρωση στοιχείων.

Στη συνέχεια ο εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα υπάρξουν διώξεις.

Την ίδια ώρα, το 6χρονο αγοράκι βρίσκεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, με την κατάστασή του να είναι σταθερή και αύριο να αναμένεται να μειωθεί η καταστολή του.

Ο γιατρός που του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, περιγράφοντας τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν μετά το ατύχημα.

Όπως είπε ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, Διευθυντής Οικογενειακής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο σημείο, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις για έναν γιατρό.

«Η πρώτη κίνηση ήταν να βάλω το αυτί μου και να ακούσω την ανάσα του. Τίποτα, καμία ανταπόκριση. Βάλαμε οξύμετρο που έδειξε χαμηλό οξυγόνο, της τάξης του 65%», ανέφερε ο γιατρός, η βοήθεια του οποίου ήταν καθοριστική εκείνες τις στιγμές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Το εμβόλιο, η κατάθλιψη και τα Harrods (βίντεο)

Ρωσία: Πυροβολισμοί σε Πανεπιστήμιο – Φοιτητές πηδούν από τα παράθυρα (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: οι νέοι ρόλοι, οι αλλαγές και οι μνήμες από την Χούντα (βίντεο)