Σάμος: στη νέα δομή οι αιτούντες άσυλο από το Βαθύ (βίντεο)

Η τοποθέτησή τους στη νέα δομή γίνεται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταφορά 199 αιτούντων άσυλο και 10 ασυνόδευτων ανηλίκων στη νεα κλειστή ελεγχόμενη δομή στη θέση Ζερβού. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί τις επόμενες δυο μέρες.

Μετά το πέρας της, θα ξεκινήσουν εργασίες καθαρισμού του χωρου του παλιού ΚΥΤ Βαθέος. Η παράδοση του στο Δήμο θα πραγματοποιηθεί -όπως έχει γίνει γνωστό- στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η νέα δομή αναπτύσσεται σε έκταση 154 στρεμμάτων, στη θέση Ζερβού του δήμου Ανατολικής Σάμου και είναι δυναμικότητας 3000 φιλοξενούμενων. Το σύνολό της περιβάλλεται από διπλή περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές, ώστε να καθίσταται μία ασφαλής, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για τους εργαζόμενους σε αυτήν.

Η νέα δομή στη Σάμο είναι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση, που, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης του διαμένοντος πληθυσμού, αλλά και την ορθή υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

Επιπλέον, σε όλη την έκτασή της, έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί «έξυπνο» λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα. Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 14.250 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ αποτελούνται από 240 οικίσκους των 25 τ.μ., έκαστος με χωρητικότητα τέσσερα άτομα ανά οικίσκο, επτά ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ., με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο και δυο των 400 τ.μ., έκαστο με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτήριο.

Μηταράκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποτελέσει πύλη εισόδου για ροές παράνομων μεταναστών

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Μηταράκης, συναντήθηκε σήμερα με τους Πρέσβεις στην Ελλάδα των 26 κρατών - μελών της Ε.Ε, και των συνδεδεμένων κρατών Σένγκεν (Ελβετία, Νορβηγία). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σλοβένου Πρέσβη στην Αθήνα κ. Matjaz Longar, η χώρα του οποίου ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Πρεδρία της Ε.Ε.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσίασε στους Ευρωπαίους Πρέσβεις τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της θετικής πορείας σε τομείς όπως ο αριθμός αφίξεων, η επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και βελτίωσης των συνθηκών υποδοχής, ενώ ενημέρωσε για τα εγκαίνια μόλις προς δύο ημερών της νέας κλειστής και ελεγχόμενης δομής στη θέση Ζερβού στη Σάμο.

Ο κ. Μηταράκης, ανέφερε επίσης: ‘’Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. H χώρα μας δεν πρόκειται να αποτελέσει πύλη εισόδου για ροές παράνομων μεταναστών με προορισμό την Ευρώπη και θα συνεχίσει την πολιτική αποφασιστικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. Σημείωσε σχετικά, ότι για την αντιμετώπιση της απειλής των μαζικών μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν, η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί συντονισμένα και αποφασιστικά παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη προς τις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν και τις χώρες διέλευσης όπως η Τουρκία, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από μία ενδεχόμενη μαζική έξοδο Αφγανών, από τη χώρα τους.’’

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι ‘’η Ελλάδα όπως και όλη η Ευρώπη δεν μπορούν να επιτρέψουν την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες για γεωπολιτικούς λόγους και επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας σε άλλα κράτη μέλη που έχουν, όπως και η Ελλάδα στο παρελθόν, έλθει αντιμέτωπα με παρόμοιες προσπάθειες, όπως πρόσφατα η Λιθουανία και άλλα κράτη μέλη στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε.’’

Η συζήτηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τους Ευρωπαίους Πρέσβεις επικεντρώθηκε επίσης, στη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση του ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον κ. Μηταράκη να επαναλαμβάνει τις βασικές θέσεις της χώρας υπέρ ενός νέου δίκαιου και ανθεκτικού κοινού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου που θα εξισορροπεί τις υποχρεώσεις των κρατών μελών πρώτης γραμμής με την απαραίτητη αλληλεγγύη εκ μέρους όλων. Οι θέσεις αυτές προωθούνται από κοινού στο πλαίσιο της ομάδας των πέντε Μεσογειακών κρατών-μελών πρώτης γραμμής, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης των οποίων πρόκειται να συναντηθούν για δεύτερη φορά, μετά τη Συνάντηση της Αθήνας, στην Ισπανία στις 24-25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν τις συντονισμένες προσπάθειες προβολής των θέσεων, ανησυχιών και προτεραιοτήτων τους.

