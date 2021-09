Χανιά

Χανιά: Στα κρατητήρια μητέρα δύο ανήλικων παιδιών για ένα… σκυλόσπιτο (εικόνες)

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από μήνυση.

Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από μήνυση για παραβίαση των διατάξεων του νόμου περί δεσποζόμενων ζώων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή του Δαράτσου στα Χανιά, αστυνομικοί έκαναν έλεγχο, στη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε πως η αυτοσχέδια μεταλλική κατασκευή που χρησιμοποιούν ως σκυλόσπιτο στον εξωτερικό χώρο, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η γυναίκα συνελήφθη για να περάσει από αυτόφωρο, παρότι ήταν εν γνώσει των αστυνομικών ότι η ίδια έχει την κηδεμονία των δύο ανήλικων παιδιών της, τα οποία απουσίαζαν στο σχολείο.

Μάλιστα, στις 2 Σεπτεμβρίου, είχε προηγηθεί άλλος έλεγχος για το ίδιο θέμα και είχαν γίνει στη μητέρα σχετικές συστάσεις.

Εκείνη, εξηγώντας ότι ο Σεπτέμβριος είναι μήνας εξόδων για τα δύο ανήλικα παιδιά της (φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λπ.), ζήτησε προθεσμία ενός μήνα για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου, αγοράζοντας νέο σκυλόσπιτο.

Ωστόσο, πολύ πριν περάσει ο μήνας, δέχτηκε νέα… "επίσκεψη" της αστυνομίας που προχώρησε αυτή τη φορά στη σύλληψη της γυναίκας.

