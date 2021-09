Αχαΐα

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Αγωνία για την αποσωλήνωση του 6χρονου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την πορεία της υγείας του παιδιού. Η συγκλονιστική περιγραφή διασώστη του Ερυθρού Σταυρού στον ΑΝΤ1.

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 6χρονο Φώτη, θύμα του τρομακτικού ατυχήματος σε αγώνες καρτ που διεξήχθησαν στην Πάτρα. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την αποσωλήνωσή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, η αποσωλήνωση του παιδιού αναμένεται να γίνει την Τετάρτη.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο οδηγός του καρτ που ενεπλάκη στο ατύχημα, επισκέφθηκε τον πατέρα στο νοσοκομείο, ενώ το “παρών” έδωσαν και οι διοργανωτές.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα ερωτηματικά για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί, τα οποία εκ των πραγμάτων κρίνονται αναποτελεσματικά.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και ο Κωνσταντίνος Τσιρίνης, διασώστης του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος με την ομάδα του έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο παιδί.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «Μόλις ακουμπήσαμε το παιδί στο έδαφος, άρχισε να βγάζει αίμα από το στόμα». Ήρθε γιατρός που ήταν θεατής, καθώς και γιατρός της διοργάνωσης. Χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο στο αγοράκι, μιας και οι μετρήσεις έδειξαν πως είχε υποχωρήσει στο 66, του τοποθετήθηκε αυχενικό κολάρο και ακολούθησε η διακομιδή στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Η Ιωάννα έχει αποδεχθεί τα νέα δεδομένα (βίντεο)

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κάηκαν σπίτια - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Ρύθμιση οφειλών σε 100 και 120 δόσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις