Παιδί έφυγε από Νηπιαγωγείο: Δικογραφία σε βάρος της εκπαιδευτικού (βίντεο)

Νομικά σκοπεύει να κινηθεί η μητέρα του 4χρονου που βρήκε ανοικτή την πόρτα και βρέθηκε στον δρόμο από περαστικό.

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου ένα 4χρονο αγοράκι κατάφερε να βγει εκτός σχολείου και περιπλανήθηκε στον δρόμο πριν το εντοπίσει περαστικός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής ο 4χρονος έφυγε από την ανασφάλιστη πόρτα του Νηπιαγωγείου και εντοπίστηκε στον δρόμο από περαστικό. Παραδόθηκε στην μητέρα και κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 55χρονη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ορίστηκε δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερη.

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, από την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, βρέθηκε στο 24ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου και συνομίλησε με γονείς.

«Το ότι ένα παιδί έφυγε από το σχολείο, ενώ η διευθύντρια του σχολείου γνώριζε ότι οι πόρτες ήταν κλειστές, θεωρώ ότι δεν ευθύνεται για αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος το παιδί να πάθει κάποιο ατύχημα ή να μας το κλέψουν κιόλας. Η διευθύντρια μας είπε ότι η εσωτερική πόρτα έμεινε ανοικτή από κάποια άλλη εκπαιδευτικό, ενώ εκείνη γνώριζε ότι την είχε κλείσει. Και ότι την εξωτερική πόρτα μία μητέρα που ήρθε να αφήσει το παιδί της, την άφησε ανοιχτή», είπε μία μητέρα, ενώ μία δεύτερη δήλωσε:

«Αυτό που θέλω να πω είναι πως είναι μία εκπαιδευτικός πάρα πολύ τυπική. Την έχουμε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό εδώ το Νηπιαγωγείο. Των περισσοτέρων τα παιδιά έχουν περάσει από εδώ και έχουν πάει στο Δημοτικό. Αν ρωτήσετε τους γονείς, ένας δεν θα βρεθεί να σας πει κάτι άσχημο για αυτήν τη γυναίκα.» Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως από την πληροφόρηση που έχει, η μητέρα του παιδιού σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της εκπαιδευτικού.

