Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Εισβολή” αρνητή πατέρα σε δημοτικό σχολείο

Επενέβη η Αστυνομία. Ο πατέρας φέρεται να απείλησε εκπαιδευτικούς και αρνήθηκε να αποχωρήσει από το σχολείο.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Θέρμης, μετά από εισβολή γονέα, ο οποίος αρνήθηκε να προσκομίσει την σχολική κάρτα για το παιδί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o πατέρας φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο, όταν εισέβαλε στην κυριολεξία στο σχολείο, χωρίς το αποτέλεσμα του self test του παιδιού του, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται, κατά της διάδοσης του κορονοϊού.

Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να απείλησε τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να έσπρωξε τη διευθύντρια, ενώ αρνούνταν για αρκετή ώρα να αποχωρήσει από το σχολείο, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η Αστυνομία.

Ο αρνητής πατέρας μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Θέρμης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.

Σε δηλώσεις του, κατά την άφιξη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, είπε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα και εκείνος προσπάθησε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του παιδιού του.

Πηγή: grtimes.gr

