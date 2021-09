Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: με ριζίτικα αποχαιρετούν τους δύο νέους (εικόνες)

Συνεχίζεται ο θρήνος για τον 17χρονο Ματθαίο και τον 21χρονο Έρντι που ξεψύχησαν στην άσφαλτο

Με λουλούδια και κεριά στα χέρια δεκάδες νέοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους ο 17χρονος Ματθαίος και ο 21χρονος Έρντι, μετά από το τροχαίο που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο.

Οι φίλοι των δύο νέων συγκεντρώθηκαν στο Πολύδροσο και με ριζίτικα και άλλα τραγούδια είπαν το τελευταίο αντίο.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρετούν σήμερα τον 17χρονο Ματθαίο, στον τόπο καταγωγής του τον Προφήτη Ηλία, ενώ η κηδεία του 21χρονου Έρντι θα γίνει στην Αλβανία.

Πηγή: cfreta24.gr

