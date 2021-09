Παράξενα

Λαμία: Πτώση γυναίκας από μπαλκόνι - Την έσωσε ένα καλώδιο!

Συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ της περιοχής, για την γυναίκα που ξαφνικά βρέθηκε “στο κενό”.

Συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ, αλλά και στην αστυνομία, το πρωί της Τρίτης (21/9) λίγο πριν τις 11:30’ για πτώση γυναίκας από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο Παγκράτι Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport μια γυναίκα γύρω στα 60 που βρισκόταν στο μπαλκόνι της, ζαλίστηκε και βρέθηκε στο κενό, φεύγοντας από τα προστατευτικά κάγκελα.

Μέσα στην ατυχία της όμως στάθηκε τυχερή καθώς ένα καλώδιο ανέκοψε την πτώση της, ενώ βρέθηκε στο έδαφος που είχε γκαζόν.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς και πληρώματα της Αστυνομίας που έκλεισαν για λίγα λεπτά την κυκλοφορία μέχρι να περάσει το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η γυναίκα φέρει κάποια κατάγματα, ωστόσο διατηρούσε τις αισθήσεις της που είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

