Πιερία

Κατερίνη: σκηνοθέτησε τη ληστεία της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκε η «μαϊμού» ληστεία με λεία δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ψευδής αποδείχθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η καταγγελία 42χρονης ότι έπεσε θύμα ληστείας από δύο άγνωστους, τη στιγμή που μετέφερε χρήματα της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Η καταγγελία έγινε τον περασμένο Αύγουστο στην Πιερία και κατόπιν έρευνας που διενήργησε η αστυνομία προέκυψε ότι η ληστεία επινοήθηκε από την 42χρονη και τον 45χρονο σύντροφό της, με σκοπό να αποσπάσουν τα χρήματα.

Όπως ανακοινώθηκε, επρόκειτο για 23.300 ευρώ, ένα μεγάλο μέρος των οποίων (16.000 ευρώ) βρέθηκαν στο σπίτι του ζεύγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Διάψευση από τον δικηγόρο του 40χρονου μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Βέρτης: έχασα την αγαπημένη μου ξαδέρφη από κορονοϊό

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Αγωνία για την αποσωλήνωση του 6χρονου (βίντεο)