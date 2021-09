Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: - Θεσσαλονίκη: Σενάρια για “μίνι” lockdown

Συναγερμός στο Υπουργείο Υγείας για τα αυξημένα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα μειώνονται.

Έκτακτη σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τους δημάρχους και τους υγειονομικούς φορείς της περιοχής θα πραγματοποιήσει, σύμφωνα με πληροφορίες αύριο το πρωί ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας του κορονοϊού στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ειδικά όμως στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε τους 14 δημάρχους για τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπως τόνισαν δήμαρχοι προκειμένου να εξετάσουν τις αιτίες για το γεγονός ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα κρούσματα μειώνονται, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Αττικής, αντιθέτως στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερά, χωρίς να υπάρχει βελτίωση. Πάντως, οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας δεν ανησυχούν τόσο για την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως για την εξέλιξη της πανδημίας στη δυτική Μακεδονία (φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί και πέρσι).

Στο μεταξύ «αβάσιμες εκτιμήσεις» χαρακτήρισαν μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων τις φήμες που κυκλοφορούν από το πρωί σήμερα περί επιβολής «μίνι lockdown» (δηλαδή στην ουσία απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το πρωί και εστίαση χωρίς μουσική) στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του υψηλού αριθμού κρουσμάτων.

Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν είναι υψηλός (τουλάχιστον όχι τόσο ώστε να δικαιολογεί έκτακτα μέτρα) τόνιζαν μέλη της Επιτροπής στη Voria.gr, ενώ αυτού του τύπου τα μέτρα δεν τα αποφασίζει καν η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμιά κουβέντα για την επιβολή τέτοιων μέτρων στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή εξετάζει την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, ενώ τέτοιου τύπου μέτρα τα αποφασίζει η Πολιτική Προστασία. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή έκτακτη, όμως προβληματίζει ο σταθερά υψηλός αριθμός κρουσμάτων, όπως και σε άλλες περιοχές. Θα εξετάσουμε όλα τα δεδομένα στην Επιτροπή και θα δούμε εάν χρειάζονται τυχόν έκτακτα πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα».

Καμιά ενημέρωση για ενδεχόμενο «μίνι lockdown» δεν έχει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος επισήμανε στη ότι «προκαλεί προβληματισμό, όχι όμως ανησυχία ή πανικό ή ακόμη και ανάγκη επιβολής μέτρων αυτή τη στιγμή, η πορεία της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. Εξετάζουμε κι εμείς τα δεδομένα και περιμένουμε και τις απόψεις του ΕΟΔΥ, της Πολιτικής Προστασίας, του υπουργείου Υγείας και των ειδικών της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, προκειμένου να διαπιστώσουμε πού οφείλεται το γεγονός ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα κρούσματα μειώνονται, εδώ παραμένουν σταθερά σε τριψήφια νούμερα».

