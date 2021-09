Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου (εικόνες)

Συγγενείς και φίλοι είπαν στον Προφήτη Ηλία το “τελευταίο αντίο” στον άτυχο νέο που “έσβησε” στην άσφαλτο.

Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου Ματθαίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Πολύδροσο του δήμου Μαλεβιζίου.

Συγγενείς και φίλοι είπαν στον Προφήτη Ηλία το “τελευταίο αντίο” στον άτυχο νέο που “έσβησε” στην άσφαλτο, ενώ οι συμμαθητές και φίλοι του αδυνατούν να πιστέψουν ότι δεν θα δουν ξανά το χαμόγελό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε πάνω σε κολόνα φωτισμού και στη συνέχεια στα μικρά κολονάκια. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που η μοτοσικλέτα εκσφενδονίστηκε πάνω από 100 μέτρα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή λίγο αργότερα.

Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος έχασε τη ζωή του ακαριαία, θα μεταφερθεί στη γενέτειρα του, την Αλβανία, όπου και θα ταφεί δίπλα στον πατέρα του.

Δρόμος καρμανιόλα το σημείο του δυστυχήματος

Η τραγωδία με τους δύο νεκρούς νεαρούς στους δρόμους του Ηρακλείου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μεα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρούει τον κώδωνα κινδύνου:

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ..

Μέχρι πότε θα ξέρουμε, θα βλέπουμε και θα κοιμόμαστε ήσυχοι;

Η μεγαλύτερη τραγωδία μας είναι ο εθισμός μας στον τροχαίο θάνατο!

Ο μικρός Ματθαίος βαφτίστηκε έτσι στη μνήμη θείου του που χάθηκε επίσης σε τροχαίο..

Όποιος δρόμος διανοιχτεί στο Ηράκλειο θα γίνει ή πάρκινγκ ή πίστα για αγώνες,στοιχήματα και κόντρες!

Και όποιο προφίλ νεαρού δείτε να καμαρώνει με τη 1000άρα μηχανή του να φοβάστε..

Γονείς πού βρίσκει ένα παιδί στα είκοσι του τα χρήματα να αγοράσει τέτοια μηχανή;

Πώς κοιμάστε ήσυχοι όταν ανεβαίνει σε μηχανή από τα 15 του;

Πώς κοιμάστε όταν στις 1,2 τα μεσάνυχτα δεν έχει γυρίσει σπίτι;

Πόσο ασχοληθήκαμε με τα βλαστάρια μας από την κοιλιά της μάνας τους ακόμη, μέχρι τα εφτά τους το πολύ;

Πόσα και ποια παραδείγματα και παραστάσεις είχαν;

Συλλυπητήρια στις οικογένειες και στα παιδάκια που με ένα λουλούδι στο χέρι βρέθηκαν εκεί που μ/ ένα εντελώς άδικο τρόπο το αίμα του συμμαθητή τους πλημμύρισε την άσφαλτο..

Σήμερα ο Ματθαίος, ο Έρντι, χθες ο Γιάννης. Όλα σε λίγα μέτρα..

Αύριο ποιος;

Ποια μάνα πάλι και πάλι, θα κλαίει;

Ο κ. Λιονάκης έδωσε στη δημοσιότητα και κάποια βίντεο με κόντρες στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι:

