Φονικό στη Θεσσαλονίκη: βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που ο 20χρονος δράστης επιτίθεται με μαχαίρι στο θύμα.

Σοκάρουν οι εικόνες από βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή της δολοφονίας 24χρόνου Αλγερινού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων που κάθονταν σε πάρκο της πόλης ο 20χρονος δράστης, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο, κρατώντας στα χέρια του ένα μαχαίρι που λίγη ώρα νωρίτερα είχε αρπάξει από ψητοπωλείο της περιοχής, κυνηγά τον 24χρονο.

Το θύμα τρέχει ανάμεσα στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, βγαίνει στο δρόμο, ανεβαίνει σε πεζοδρόμια, προσπαθεί να γλιτώσει από τη μανία του νεαρού, που καταφέρνει τελικά να τον χτυπήσει πολλές φορές σε όλο του το σώμα με το μαχαίρι.

Ο κόσμος παρακολουθεί τις σοκαριστικές σκηνές, παγωμένος, κάποιοι φωνάζουν στους δύο άντρες να σταματήσουν, κανείς όμως δεν τολμά να τους πλησιάσει.

Με το που φτάνουν οι πρώτοι δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, ο 20χρονος αφήνει το μαχαίρι και παραδίδεται στις Αρχές, ενώ την ίδια ώρα ο 24χρονος συμπατριώτης του αφήνει την τελευταία του πνοή αφού ένα από τα χτυπήματα τον βρήκε στην καρδιά.

