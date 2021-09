Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νέα υπόθεση απάτης “phishing” με “χρυσή” λεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ένας 39χρονος είδε να κάνουν "φτερά" από τον λογαριασμό του οι καταθέσεις του.

Νέα καταγγελία για υπόθεση απάτης «phishing», με θύμα αυτή τη φορά έναν 39χρονο, σήμανε συναγερμό στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Πρόκειται για έναν άνδρα από τη Ρόδο, ο οποίος θέλησε να πουλήσει, την περασμένη Τετάρτη, ζάντες αυτοκινήτου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μικρών αγγελιών έναντι 180 ευρώ.

Την 16η Σεπτεμβρίου 2021 ενδιαφέρθηκε για την αγορά ένα άγνωστο σε αυτόν πρόσωπο που για να καταθέσει τα χρήματα ζήτησε να του δώσει τον αριθμό της κάρτας του στην Εθνική Τράπεζα και τα 2 τελευταία ψηφία του κωδικού ασφαλείας αυτής. Στην συνέχεια του έστειλε μέσω κινητού κωδικούς επαλήθευσης στο google και στο viber τους οποίους έδωσε τηλεφωνικά.

Το ίδιο βράδυ ο 39χρονος μετέβη σε ΑΤΜ της τράπεζας προκειμένου να δεί αν είχαν κατατεθεί τα χρήματα στον λογαριασμό του και διαπίστωσε ότι η κάρτα του ήταν μπλοκαρισμένη. Την 17η Σεπτεμβρίου 2021 μετέβη σε κατάστημα της τράπεζας, όπου διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρέσει από τους λογαριασμούς του συνολικά το ποσό των 42.000 ευρώ!

Πιο συγκεκριμένα από έναν λογαριασμό το ποσό των 5.000 ευρώ, από έναν δεύτερο τα ποσά των 3000, 8000, 3000, 3000, 3000, 8000, 3000 ευρώ κι από έναν τρίτο τα ποσά των 3000 και 3000 ευρώ. Συνολικά έγιναν 10 συναλλαγές, ενώ η τράπεζα δεν τον έχει ακόμη ενημερώσει πού κατατέθηκαν τα χρήματα και υπέρ ποιού παρότι έχει μάλιστα προχωρήσει σε καταγγελία των συναλλαγών και σε αμφισβήτηση αυτών.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Σεισμός “ταρακούνησε” τη Μελβούρνη (βίντεο)

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας (βίντεο)

Μετεωρίτης έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (εικόνες)