Πάτρα - Ατύχημα καρτ: Έκλεψαν τον γιατρό την ώρα που έσωζε τον μικρό Φώτη

Ντροπή! Την ώρα που ο γιατρός έσωσε τον 6χρονο κάποιος βρήκε την "ευκαιρία" να του κλέψει το κινητό.

Ένα απίστευτο περιστατικό που μόνο ντροπή μπορεί να προκαλέσει σημειώθηκε την ώρα που ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος έδινε τις πολύτιμες για τη ζωή του πρώτες βοήθειες στον μικρό Φώτη, όταν αυτός τραυματίστηκε από το καρτ στην Πάτρα.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook.

«Μέσα στον γενικό χαμό, την ώρα που έτρεχα χτες να βοηθήσω τον μικρό Φώτη, κάποιος μακρυχέρης μου βούτηξε, άρπαξε, έκλεψε το κινητό μου. Δυστυχώς ο οποιοσδήποτε έχει ελεύθερη πρόσβαση γιατί είναι χωρίς κωδικούς. Ένα samsung s 21, με πολλές φωτογραφίες ιατρικού περιεχομένου. Ας ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙ γιατί ποτέ δεν θα μου το δώσει. Αν έχει έστω, ένα ίχνος ανθρωπιάς όμως, τον παρακαλώ ,να βάλει σε ένα φάκελο, το μικροτσίπ, κάρτα, με το φωτογραφικό υλικό και ας μου το στείλει στο νοσοκομείο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ο γιατρός.

