Λέσβος

Μυτιλήνη: πιτμπουλ επιτέθηκε και δάγκωσε παιδάκι στην κοιλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης. Τα δόντια του σκύλου είχαν «κλειδώσει» λίγο πάνω από τα γεννητικά όργανα του παιδιού και ο ιδιοκτήτης του προσπαθούσε να του ανοίξει το στόμα.

Εντοπίστηκε από την κάμερα ασφαλείας της τράπεζας ο ιδιοκτήτης του σκύλου ράτσας πίτμπουλ που το βράδυ της Τρίτης, επιτέθηκε και δάγκωσε εξάχρονο αγόρι στην Μυτιλήνη, μέσα στην οδό Ερμού μπροστά στους τρομοκρατημένους από το γεγονός περαστικούς, τη μητέρα του εξάχρονου και τον οκτάχρονο αδελφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 24χρονο νεαρό ο οποίος και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου προκειμένου να προσαχθεί στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε stonisi.gr, το αμέριμνο αγόρι δέχθηκε επίθεση από ένα σκυλί ράτσας πίτμπουλ που ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του που το κρατούσε κοντά του έχοντας τυλίξει το λουρί του στο χέρι του και που εκείνη τη ώρα έκανε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Χωρίς να προλάβει ο ιδιοκτήτης του να αντιδράσει, ακαριαία ο σκύλος στράφηκε προς το παιδί που εκείνη την ώρα περνούσε δίπλα του και το δάγκωσε στην κοιλιά, λίγο πάνω από τα γεννητικά του όργανα.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού με τον ιδιοκτήτη του να προσπαθεί να ανοίξει το στόμα του σκύλου που είχε «κλειδώσει» στην κοιλιά του παιδιού και τους περαστικούς, με πρώτη τη μητέρα, να παρακολουθούν ανήμποροι να αντιδράσουν ένα πρωτοφανές για τα δεδομένα της Μυτιλήνης γεγονός.

Όταν το παιδί απελευθερώθηκε τελικά από τα δόντια του σκύλου, κατέφυγε με τη μητέρα του και τον αδελφό του σε γειτονικό βιβλιοπωλείο ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι ευτυχώς τα τραύματα ήταν επιφανειακά.

Ας σημειωθεί όμως ότι ο ιδιοκτήτης του σκύλου πήρε το ζώο και εξαφανίστηκε προφανώς φοβούμενος ποινικές επιπτώσεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η μητέρα του παιδιού πήγε χθες το βράδυ στην Αστυνομία όπου και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστου!

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Καταδίκη για τις μηνύσεις από γονείς-αρνητές (βίντεο)

Παιδί ξεχασμένο στο σχολικό: ”δύο χρόνια πάμε σε παιδοψυχολόγο” (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: τα νέα σκηνικά στο Διαφάνι (βίντεο)