Δωδεκανήσα

Ρόδος: πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα την ώρα που πάρκαρε

Ο δράστης επέβαινε σε ενοικιαζόμενο όχημα και πυροβόλησε το θύμα του με κυνηγετική καραμπίνα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για τον εντοπισμό και την σύλληψη δολοφόνου που επέβαινε σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και πυροβόλισε γυναίκα.

Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετική καραμπίνα και να πυροβόλησε την γυναίκα ενώ στάθμευε το όχημα της στην οδό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το θύμα είναι ηλικίας 30 ετών φέρεται να ονομάζεται Δώρα και να διαμένει στην περιοχή. Πυροβολήθηκε δύο φορές.

Στο όχημα που επέβαινε ο δράστης φέρεται να επέβαινε και δεύτερο άτομο όπως κατέθεσαν μάρτυρες.

Μόλις πριν λίγα λεπτά ο δράστης βρέθηκε νεκρός στην οικία του στην Κρεμαστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει αυτοκτονήσει!