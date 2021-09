Σάμος

Σάμος - KYT: Γκρέμισαν τα “απομεινάρια” στο Βαθύ (εικόνες)

Ξεκίνησαν οι εργασίες για καθαρισμό του χώρου περιμετρικά του παλιού ΚΥΤ στο Βαθύ της Σάμου.

"ΚΥΤ Βαθέος Σάμου. Τέλος εποχής" γράφει ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, σε ανάρτησή του, που τη συνοδεύει με φωτογραφίες από την έναρξη των εργασιών για καθαρισμό του χώρου περιμετρικά του παλιού πια ΚΥΤ.

Μηχάνημα του Στρατού γκρέμιζε όσα πρόχειρα καταλύματα-παράγκες έβρισκε στο πέρασμά του, ενώ δουλειά έπιασαν και συνεργεία του δήμου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, ολόκληρη η έκταση του παλαιού ΚΥΤ θα αποδοθεί καθαρή στον δήμο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Σάμου, Χριστόδουλος Στεφανάδης, έχει προαναγγείλει πως την ίδια ημέρα θα φθάσει στη Σάμο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να "αποδώσει πανηγυρικά τον χώρο στη Σαμιακή κοινωνία. Έναν χώρο που «στέγαζε» για πολλά χρόνια ανθρώπινο πόνο και εξαθλίωση για τους πρόσφυγες-μετανάστες, αλλά και απογοήτευση ακόμη και οργή για τους πολίτες".

