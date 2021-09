Δωδεκανήσα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σκότωσε την πρώην φίλη του και αυτοκτόνησε

Ο δράστης και αυτόχειρας άφησε σημείωμα όπου έγραφε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την 32χρονη

Εν ψυχρώ δολοφονία 32χρονης εκπαιδευτικού στην Ρόδο.

Το φονικό σημειώθηκε στην οδό Μόσχας στο Ροδίνι όταν ενας 40χρονος έστησε καρτέρι και πυροβόλησε την 32χρονη εκπαιδευτικό με την οποία είχαν χωρίσει πρόσφατα. Ο δράστης αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο λίγα λεπτά αργότερα.

O πρώην φίλος της πυροβόλησε δύο φορές και σκότωσε την άτυχη 32χρονη, η οποία εκείνη την ώρα επιχειρούσε να βγει από το αυτοκίνητό της στην περιοχή του Ροδινιού. Το θύμα πυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα.

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στη ΡΟΔΙΑΚΗ επισήμαναν ότι η άτυχη κοπέλα διέμενε στην παράλληλη οδό και ότι σήμερα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο στην οδό Μόσχας.

Ο πρώην φίλος της περίμενε λίγα μέτρα παραπέρα μέσα σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από το δικό της που ήταν σταθμευμένο και όταν η κοπέλα πλησίασε, την ώρα που προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητο, πάτησε δύο φορές τη σκανδάλη.

Στον τόπο του εγκληματος μετέβησαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κλήθηκε ο ιατροδικαστής και ειδοποιήθηκε και ο Εισαγγελέας. Οι αστυνομικές αρχές, εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Λιγη λεπτά αργότερα, οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ έλαβαν κλήση να προσέλθουν σε σπίτι που βρίσκεται κοντά στον συνοικισμό Θεοτόκος, καθώς είχαν ακούσει πυροβολισμό. Η αστυνομία διαπίστωσε όταν έφθασαν εκεί, ότι ο 40χρονος είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο σπίτι του.

Ήταν ο δράστης του φονικού. Στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί βρήκαν σημείωμα, όπου ο 40χρονος έγραφε ότι "δεν μπορεί να ζει χωρίς εκείνη."





