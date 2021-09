Κοζάνη

Κορονοϊός: Δαμασκηνιά και Δραγασιά αποκτούν ξανά “ζωή” (βίντεο)

Οδοιπορικό του ΑΝΤ1. Η ζωή επιστρέφει σιγά σιγά στη Δαμασκηνιά και στην Δραγασιά, τα δύο χωριά στην Κοζάνη, που μπήκαν πρώτα στην Ελλάδα, σε καραντίνα, εξαιτίας του κορονοϊού.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ήταν 17 Μαρτίου του 2020, όταν περιπολικά έπαιρναν τη θέση τους στις εισόδους της Δαμασκηνιάς και της Δραγασιάς. Μία μέρα πριν ο τότε υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς είχε ανακοινώσει την πρώτη καραντίνα στην Ελλάδα, στα δύο μικρά χωριά της Κοζάνης. Ο χρόνος πέρασε, οι αναμνήσεις όμως από τους κατοίκους των μικρών χωριών δεν θα φύγουν ποτέ.

«Το στίγμα έχει μείνει και θα μείνει για πάντα… Ο αδερφός μου ένας, του καταστήματος δύο…και άλλοι συγγενείς πιο πολλοί και γνωστοί και φίλοι», λέει στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Κατσίρης.

Ο κορονοϊός ήταν αμείλικτος για τις λίγες δεκάδες κατοίκων των δύο χωριών. Μια κάτοικος θυμάται λεπτό προς λεπτό την δύσκολη διαδρομή για τον σύζυγο της. Έναν από τους πρώτους που διασωληνώθηκαν στη χώρα μας χτυπημένος από τον ιό.

«Ο άντρας μου ήρθε εδώ στο καφενείο, έφαγε έκατσε και έκανε 40 πυρετό. Από εκεί και μετά η δύσκολη διαδρομή. Άλλαξε πέντε νοσοκομεία, Κοζάνη, ΑΧΕΠΑ, Παπανικολάου, Άγιος Δημήτριος, ΑΧΕΠΑ», λέει στον ΑΝΤ1 η Όλγα Κατσίρη.

Ο κορονοϊός άφησε το στίγμα του στη Δραγασιά και την Δαμασκηνιά, οι κάτοικοι των δύο χωριών όμως προσπαθούν να τα αφήσουν όλα πίσω και να επιστρέψουν στην κανονικότητα».

«Ήταν κάτι θλιβερό στο άκουσμα, αλλά συνιστώ να επιτρέψει ο κόσμος άφοβα η φύση εδώ είναι ανεπανάληπτη», λέει ο Δημήτρης Αναστασίου. «Φέτος ζωντάνεψε το χωριό πολλά παιδάκια, άνοιξε χαμογέλασε ο κόσμος», αναφέρει η Όλγα Κατσίρη.

Δραγασιώτες και Δαμασκηνιώτες, ήταν οι πρώτοι που βίωσαν με τον πιο άσχημο τρόπο την πανδημία και στέλνουν το δικό τους μήνυμα προς τους αρνητές.

«Ο κορονοϊός υπάρχει και υπάρχει σοβαρά», λέει στον ΑΝΤ1 η Όλγα Κατσίρη, ενώ ένας κάτοικος Δραγασιάς τονίζει: «Υπάρχει αυτοί που δεν το πιστεύουν, θα το πιστέψουν όταν θα χάσουν δικό τους άνθρωπο, μόλις χάσουν θα σκύψουν το κεφάλι και θα εμβολιαστούν».

