Σεξουαλική παρενόχληση - Γυναικολόγος: καταθέσεις “φωτιά" στην δίκη

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης δικάζεται υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν από καθηγητή τους πρώην σπουδάστριες του τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος καθηγητής, μαιευτήρας - γυναικολόγος, διώκεται για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, κατά συρροή. Η δίκη ξεκίνησε σήμερα με την εξέταση των μαρτύρων του κατηγορητηρίου και διεκόπη για τον επόμενο μήνα.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση που υπέβαλαν τρεις σπουδάστριες, απόφοιτες σήμερα του τμήματος. Η καταγγελλόμενη πράξη αφορά την περίοδο 2015/2016 και φέρεται να τελέστηκε στο ιδιωτικό ιατρείο του κατηγορούμενου, όπου οι κοπέλες απευθύνθηκαν για δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις.

"Ήμουν στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών όταν επισκέφθηκα το ιατρείο του. Είχε ευχάριστο προφίλ στο μάθημα. Μας είπε ότι μπορούμε να κάνουμε δωρεάν γυναικολογική εξέταση επειδή «είστε συναδέλφισσες». Τον εμπιστεύθηκα και πήγα. Είπε στη μαία να βγει έξω λέγοντας: «Είναι φοιτήτρια θα της κάνω μάθημα». Γδύθηκα. Μου είπε «όπως σε γέννησε η μάνα σου…». Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι είμαι εκτεθειμένη σε άγνωστο άντρα. Άρχισε να με θωπεύει. Πάγωσα. Κόπηκε η φωνή μου. Έτρεμα, έλεγα να τελειώσει να φύγω»" κατέθεσε η πρώτη μηνύτρια εξεταζόμενη από το δικαστήριο.

Παρόμοιο ήταν το περιεχόμενο της κατάθεσης των δύο άλλων μηνυτριών, οι οποίες περιέγραψαν τη δική τους εμπειρία. "Του είπα να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Τον έσπρωξα αλλά με τράβηξε πάνω του για να με παρηγορήσει επειδή έκλαιγα. Δεν ήταν κανείς στο ιατρείο. Με φίλησε χωρίς τη θέλησή μου. Εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι, ήταν ένας τεχνικός. Πήγα στο παραβάν και ντύθηκα. Μου είπε να μην πω τίποτα. Όταν πήγα να φύγω με αγκάλιασε και μου είπε «όταν πάρεις πτυχίο εγώ θα είμαι εδώ να σε βρω δουλειά»", κατέθεσε χαρακτηριστικά μια από τις άλλες δύο καταγγέλλουσες.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισαγγελικής έδρας γιατί άργησαν να κάνουν την καταγγελία (έγινε δύο χρόνια αργότερα), οι ίδιες το απέδωσαν στο φόβο που τους κυρίευσε είτε επειδή "δεν θα παίρναμε ποτέ πτυχίο" είτε επειδή "δεν θα γινόμασταν πιστευτές", όπως είπαν.

Ο κατηγορούμενος, δια των συνηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη, τονίζοντας ότι οι καταγγελλόμενες ενέργειες εντάσσονταν στο πλαίσιο των ενδεδειγμένων ιατρικών πράξεων. Τους ισχυρισμούς του επιβεβαίωσαν και πρώην σπουδάστριές του που κλήθηκαν να εξεταστούν ως μάρτυρες, καταθέτοντας ότι απευθύνθηκαν στον ίδιο καθηγητή ανταποκρινόμενες στην πρότασή του για δωρεάν εξέταση στο ιατρείο αλλά δεν αντιλήφθηκαν κάτι επιλήψιμο.

Στο μεταξύ, έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν από το πρωί μέλη γυναικείων οργανώσεων και φοιτητικών συλλόγων. Μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης και κατά την αποχώρησή του από τη δικαστική αίθουσα ο κατηγορούμενος προπηλακίστηκε από ομάδα νεαρών και χρειάστηκε να φυγαδευτεί από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων.

