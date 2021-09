Δωδεκανήσα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Αυτόπτης μάρτυρας μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγκλονίζει το νησί το άγριο έγκλημα. Ο δράστης και αυτόχειρας υποστήριξε πως «δεν μπορεί να ζει χωρίς εκείνη».

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Ρόδο, μετά τη δολοφονία μίας εκπαιδευτικού από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο δράστης προσέγγισε το θύμα με αυτοκίνητο, την πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, για να βάλει τέλος στη ζωή του λίγο αργότερα μέσα στο σπίτι του. Ο 40χρονος ήταν διαζευγμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί βρήκαν σημείωμα, όπου ο 40χρονος έγραφε ότι «δεν μπορεί να ζει χωρίς εκείνη».

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ανέφερε πως όταν άκουσε τον πυροβολισμό, βγήκε έξω και αντίκρισε την άτυχη γυναίκα αιμόφυρτη στο πεζοδρόμιο. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως είπε, αλλά ήταν πλέον αργά.

