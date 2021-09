Φθιώτιδα

Μακρακώμη - Σχολικό Λεωφορείο: Τι είπε η μητέρα των παιδιών στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Φοβισμένα τα παιδάκια, που τα έβαλαν σε λάθος λεωφορείο, δεν θέλουν να πάνε ξανά στο σχολείο.

«Λαχταρήσαμε! Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί», είπε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, η μητέρα των 6χρονων παιδιών από το χωριό Τσούκα στη Φθιώτιδα, τα οποία έβαλαν σε λάθος σχολικό λεωφορείο από σχολείο της Μακρακώμης, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Οι γονείς τρελάθηκαν και αρχικά πίστεψαν πως ενδεχομένως τα παιδιά να είχαν πέσει θύμα απαγωγής. Πήραν τα αυτοκίνητά τους και πήγαν κατευθείαν στο σχολείο, με την ελπίδα ότι θα έχουν ξεχαστεί μέσα σε κάποια αίθουσα. Εκεί βρήκαν μόνο την καθαρίστρια και άρχισαν με αγωνία να ψάχνουν αίθουσες, ντουλάπες και κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσαν να βρίσκονται τα κοριτσάκια τους. Δυστυχώς τα κοριτσάκια ήταν εξαφανισμένα.

Αναζήτησαν και βρήκαν στο σπίτι της, τη σχολική τροχονόμο η οποία είπε ότι θυμάται τα κοριτσάκια το πρωί όταν πήγαν σχολείο, αλλά δεν τα είδε να φεύγουν. Οι γονείς σε κατάσταση σοκ ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα που κινητοποιήθηκε άμεσα και μαζί με γονείς και συγγενείς άρχισαν να αναζητούν τις μικρές μαθήτριες μέσα σε όλη την Μακρακώμη.

Τελικά σε συνεργασία με την Αστυνομία και το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, που επικοινώνησε με όλους τους οδηγούς, κατάφεραν να εντοπίσουν τα δυο κοριτσάκια στο σχολικό λεωφορείο που είχε φτάσει στο ορεινό χωριό Τυμρφηστός, το οποίο είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από το δρομολόγιο προς Τσούκα, που ήταν ο προορισμός τους.

Όπως είπε η μητέρα στον ΑΝΤ1, τα παιδιά είναι φοβισμένα και δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, μετά από το περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την περιπέτεια του παιδιού που ξεχάστηκε κλειδωμένο μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Βάρκιζα.

