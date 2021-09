Δωδεκανήσα

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θεία Ντόρας: ο δολοφόνος ήθελε να ελέγχει την ζωή της (βίντεο)

Πως περιγράφει την ζωή του θύματος με τον μετέπειτα δολοφόνο της, την άγνοια της οικογένειας για το παιδί του δράστη και το μυστήριο γύρω από την προηγούμενη ζωή του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», με΄τα την φίλη και την εξαδέλφη του θύματος, μίλησε την Πέμπτη η αδελφή της μητέρας της άτυχης Ντόρας, που έπεσε νεκρή από τα πυρά του πρώην συντρόφου της, στην Ρόδο.

Όπως είπε η κ. Κλεοπάτρα, αναφερόμενη στον δολοφόνο και αυτόχειρα, «Δεν γνωρίζαμε πολλά για εκείνον. Δεν ξέραμε καν ότι είχε παιδί, νομίζω».

«Έμειναν μαζί δύο μήνες για να γνωριστούν. Αυτός έβγαλε κάποιες εμμονές και η Ντόρα μας εξήγησε ότι ήθελε να φύγει. Εκείνος της έλεγε ότι δεν ήθελε να φοράει σορτς, δεν ήθελε να φοράει μίνι, ήθελε να της λέει εκείνος τι να φορά, τα φαγητά που άρεσαν σε εκείνον έπρεπε να τρώνε και όχι να φάει ότι άρεσε σε εκείνη. Της έλεγε να μην μιλάει στο τηλέφωνο μετά από κάποια ώρα, ακόμη και αν τύχαινε να μιλούσε με την μητέρα της αργά το βράδυ», συμπλήρωσε.

Όπως είπε η θεία της εκπαιδευτικού, «Τετάρτη και Παρασκευή έπρεπε να νηστεύουν γιατί το παιδί ήταν θεούσος, ήταν πολύ της Εκκλησίας και ήταν Τετάρτη που αυτός ο δολοφόνος την σκότωσε».

«Στις διακοπές τους την ζήλευε, δεν την άφηνε να μιλάει στους φίλους της στην Κάλυμνο, από όπου καταγόμαστε και είχε πολλούς γνωστούς. Μόλις γύρισαν από τις διακοπές, μας είπε ότι ήθελε να χωρίσει, όπως και έγινε. Η Ντόρα δεν φοβόταν, δεν ήθελε να είναι κάποιος μαζί της, δεν είχε φόβο», αποκάλυψε η θεία της άτυχης 31χρονης.

Καταλήγοντας, η κ. Κλεοπάτρα, συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα είπε «όσο υπάρχουν αυτοί οι δολοφόνοι, οι άρρωστοι στο μυαλό, θα υπάρχουν μητέρες που θα κλαίνε. Ευτυχώς που αυτοκτόνησε, αλλιώς θα τον σκότωνα εγώ».

