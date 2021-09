Αχαΐα

Ατύχημα με καρτ: “ξύπνησε” ο μικρός Φώτης

Αισιοδοξία για τον 6χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ παρακολουθούσε αγώνες καρτ στην Πάτρα. Ποια η κατάσταση της υγείας του. Τι λένε οι γιατροί.

Ευχάριστα νέα για τον μικρό Φώτη, θύμα του τρομακτικού ατυχήματος σε αγώνες καρτ που διεξήχθησαν στην Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 6χρονος “ξύπνησε” αλλά δεν έχει μιλήσει ακόμα, καθώς απαιτείται χρόνος μετά την διαδικασία της καταστολής στην οποία βρισκόταν στη ΜΕΘ Παίδων.

Οι γιατροί τον έχουν αποσωληνώσει και μέσα στο δωμάτιο βρίσκονται οι γονείς του, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία το επόμενο μεγάλο βήμα.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης είναι αισιόδοξος για την πορεία του, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στον μικρό του ασθενή, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

