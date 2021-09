Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νοσηλευτής απείλησε με μαχαίρι τις ερωμένες του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντί να δώσει εξηγήσεις για την "διπλή" ζωή, έβγαλε μαχαίρι!

Σάλος στο Ηράκλειο της Κρήτης με έναν 54χρονο νοσηλευτή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και απείλησε δύο γυναίκες με τις οποίες, όπως έγινε γνωστό, διατηρούσε παράλληλα δεσμό!

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν η μία από τις δύο γυναίκες, επίσης νοσηλεύτρια, ανακάλυψε ότι ο 54χρονος σύντροφός της από το καλοκαίρι του 2020, διατηρούσε παράλληλα σχέση με άλλη γυναίκα. Αφού την εντόπισε και διαπίστωσαν και οι δύο το τι συμβαίνει, αποφάσισαν να πάνε στο σπίτι του νοσηλευτή, προκειμένου να του ζητήσουν εξηγήσεις.

Εκείνος, αφού στην αρχή φάνηκε να σαστίζει, στην συνέχεια πέρασε στην αντεπίθεση και - όπως κατηγορείται - άρπαξε ένα μαχαίρι και τις απείλησε. Η μία γυναίκα πρόλαβε να φύγει από το σπίτι, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο με την δεύτερη, την οποία ο άνδρας έπιασε και της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας ότι θα την σκοτώσει.

Η γυναίκα που έτρεξε εκτός σπιτιού ειδοποίησε την αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στην περιοχή και κατάφερε να συλλάβει τον 54χρονο, με τη συνέχεια να δίνεται στις δικαστικές αίθουσες. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Πηγή: cretalive.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ακυρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ελπιδοφόρου στο Ground Zero

Δανιηλίδης για αντιεμβολιαστές: Τους υποκινούν Χρυσαυγίτες, μοναχοί και αναρχοαριστεριστές

Γυναικοκτονία στην Ρόδο – Φίλη Ντόρας: Ο δράστης είχε χακάρει και τον υπολογιστή της