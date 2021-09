Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άνδρας νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι

Τα αίτια της πτώσης του άτυχου άνδρα ερευνώνται.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με έναν 70χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μακεδονίας, στη Χαριλάου.

Ο άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, βαριά τραυματισμένος, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Τα αίτια της πτώσης ερευνώνται, ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

