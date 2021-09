Λέκκας για το μπαράζ σεισμών στη Θήβα: είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο (βίντεο)

Βοιωτία

Τι είπε ο καθηγητής σεισμολογίας στον ΑΝΤ1, για τους 85 σεισμούς που σημειώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο μπαράζ των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Θήβα, όπου καταγράφηκαν 85 σεισμοί με τον μεγαλύτερο από αυτούς να έχει μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, καθώς αυτή η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται εδώ και 4 μήνες περίπου, με τον μεγαλύτερο σεισμό να είναι αυτός των 5,1 ρίχτερ που εκδηλώθηκε στις αρχές Ιουλίου.

Από τότε έχουμε συνεχώς δονήσεις που μάλιστα ακολουθούν μια αυξομειούμενη δομή, άλλες φορές είναι λίγες, άλλες γίνονται περισσότερες με αποκορύφωμα χθες που σημειώθηκαν δεκάδες δονήσεις, ευτυχώς όμως πολύ μικρού μεγέθους.

Ο κ. Λέκκας συμπλήρωσε, πώς «όπως έχουμε συζητήσει στην επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου, πρόκειται για μια ιδιόρρυθμη ακολουθία και μάλλον πάμε σε απόσβεση».

Υπογράμμισε δε ότι η περιοχή δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό από 5,2 -5,3 ρίχτερ. Ο μόνος λόγος ανησυχίας είναι η παρατεταμένη διάρκεια που ταλαιπωρεί τους κατοίκους. Πρόσθεσε όμως πως ένας σεισμός της τάξης των 5.2 – 5,3 ρίχτερ που θεωρείται πως είναι η οροφή για την περιοχή, μπορεί να είναι επιβλαβής για παλιά κτήρια και γι΄αυτό έχει δοθεί η οδηγία στους κατοίκους να μην προσεγγίζουν παλιά σπίτια και ετοιμόρροπες κατασκευές.

