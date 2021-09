Αργολίδα

Φωτιά σε θερμοκήπιο στο Ναύπλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στάχτη οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίου στο Ναύπλιο.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θερμοκήπιο στο Ναύπλιο στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περαστικό.

Η φωτιά έκαψε ολοσχερώς βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο της φωτιάς επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από Ναύπλιο και Άργος.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Ναυπλίου.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσες σήμερα:

Καταλονία: Ο Πουτζντεμόν συνελήφθη στην Ιταλία

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα 165 σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Καιρός: βελτίωση με τοπικές βροχές και κρύο την Παρασκευή