Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Αίσιο τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 55χρονου υποβρύχιου αλιέα, που εντοπίστηκε σώος το βράδυ της Πέμπτης σε παραλία της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Ο 55χρονος Σέρβος είχε πάει για ψαροντούφεκο το μεσημέρι της ίδιας μέρας και το βράδυ η σύζυγός του ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές ότι δεν είχε επιστρέψει.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα όχημα, καθώς και από ένα σκάφος και ένα πεζοπόρο τμήμα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Βάση Ετοιμότητας Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Το σκάφος της ΕΟΔ εντόπισε τον αλλοδαπό σε παραλία της περιοχής, καλά στην υγεία του. Για προληπτικούς λόγους παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

