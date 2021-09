Φωκίδα

Φωκίδα - δυστύχημα: φορτηγό έπεσε πάνω σε ελιά

Το φορτηγό έσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και βγήκε από το δρόμο για να σταματήσει την πορεία του σε μια ελιά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου στην επαρχιακή οδό Ιτέας - Διστόμου, στην Φωκίδα.

Φορτηγό δημοσίας χρήσης που οδηγούσε 55χρονος και κινούνταν από Κίρρα προς Δεσφίνα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και προσέκρουσε σε ελιά, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ιτέας που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

