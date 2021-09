Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Κάρπαθο: Ενίσχυση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών στο νησί.

Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κάρπαθο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, ενώ συνολικά επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν ομάδες του στρατού, εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου Καρπάθου. Επίσης, θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο, 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. έχει μεταβεί στο νησί για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις περιοχές Αγριόλακκος και Σταυρί Καρπάθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος Ποινικός Κώδικας: Αυστηροποιούνται οι ποινές για ειδεχθή εγκλήματα

Ολυμπιακός - Φορτούνης: Τροχαίο για τον ποδοσφαιριστή (εικόνες)

Γυναικοκτονία στην Ρόδο - Θείος δράστη: δεν φταίει μόνο ο δολοφόνος, δεν ήταν “τέρας”… (βίντεο)