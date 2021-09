Ηράκλειο

Κρήτη: Άγρια συμπλοκή με σιδηρολοστούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο τραυματίες από τη συμπλοκή στις Πατέλλες.

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα ατόμων συνεπλάκη στις Πατέλλες και συγκεκριμένα στην οδό Ελλησπόντου, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και να κληθεί η Αστυνομία. Επίσης, κλήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων και σιδηρολοστούς, ενώ τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί, ο ένας σοβαρότερα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Σπαρακτικό “αντίο” στην αδικοχαμένη Δώρα (εικόνες)

Μοντέλο με κοκαΐνη: “θρίλερ” με τα δακτυλικά αποτυπώματα στις δόσεις

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής