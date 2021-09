Φθιώτιδα

Λαμία: νταλίκα “έσπερνε” φωτιές στον δρόμο (εικόνες)

Λαμπάδιασε νταλίκα που μετέφερε βαμβάκι

Νταλίκα που μετέφερε σε πλατφόρμα βαμβάκι άρπαξε φωτιά, γύρω στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής στον παράδρομο της Ανθήλης.

Έως ότου ακινητοποιηθεί το μεγάλο όχημα πρόλαβε να «σπείρει» πολλές μικροεστίες στο πρανές, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και μέσα στην εθνική οδό.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, αλλά και οχήματα που περιπολούσαν πλησίον, έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην πλατφόρμα, καθώς ο τράκτορας απομακρύνθηκε και φυσικά των εστιών που έκαιγαν χαμηλή βλάστηση πλησίον του οδοστρώματος.

Για λίγη ώρα η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο στο ύψος της γέφυρας.

