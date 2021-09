Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Κορονοπάρτι με συνωστισμό, μουσική και αλκοόλ

Εκατοντάδες άτομα βρέθηκαν στο σημείο, διασκεδάζοντας χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο προστασίας κατά του κορονοϊού.

(εικόνα αρχείου)

Ξεκίνησαν και πάλι τα κορονοπάρτι στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, έπειτα από ένα διάλλειμα… λόγω καλοκαιριού.

Εκατοντάδες άτομα βρέθηκαν στο σημείο το βράδυ της Παρασκευής, διασκεδάζοντας χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο προστασίας κατά του κορωνοϊού, αφού κανένας δεν φορούσε μάσκα και φυσικά η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα… κακόγουστο αστείο.

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες και εργαζόμενοι του χώρου της εστίασης, ακολουθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ζητώντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, για τους πελάτες που προτιμούν να καθίσουν στον εσωτερικό χώρο ενός μαγαζιού.

Σύμφωνα με το THESSTODAY.GR, νεαροί, κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, χορεύουν στους ρυθμούς του DJ, θυμίζοντας και πάλι εποχές προ-κορονοϊού, ενώ πριν από μόλις λίγες ημέρες, οι ειδικοί συζητούσαν για αυστηρότερα μέτρα προστασίας στη Θεσσαλονίκη, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, κάποιοι επέλεξαν να σκαρφαλώσουν ακόμη και πάνω στα δέντρα για να χορέψουν, αλλά και να έχουν καλύτερη οπτική του πάρτι.

