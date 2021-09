Κιλκίς

Κιλκίς: έκλεβαν δημοτικά οχήματα και τα πουλούσαν για παλιοσίδερα (εικόνες)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες και σχηματίσθηκε δικογραφία για ακόμα έναν.



Εξιχνιάσθηκε άμεσα μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, η κλοπή 5 παλαιών οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου σε περιοχή του Κιλκίς.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Παρασκευή το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης δύο αλλοδαποί άνδρες και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα.

Ειδικότερα, προηγήθηκε καταγγελία από υπάλληλο Δήμου σε περιοχή του Κιλκίς, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες, το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021, αφαίρεσαν από δύο οικόπεδα του Δήμου, 4 απορριμματοφόρα και 1 λεωφορείο, τα οποία ήταν μη λειτουργικά και σε κατάσταση ακινησίας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, εντοπίσθηκε χώρος οικοπέδου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου μετέφεραν και τεμάχιζαν οχήματα για την παράνομη επεξεργασία μετάλλων και στον οποίο συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εργασιών οι δύο αλλοδαποί άνδρες.

Στον ίδιο χώρο εντοπίσθηκαν 3 από τα κλεμμένα οχήματα του Δήμου, 2 από τα οποία είχαν τεμαχιστεί.

Στην δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται και άνδρας, ιδιοκτήτης του προαναφερόμενου οικοπέδου στο οποίο εντοπίσθηκαν τα οχήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

