Φθιώτιδα

Φωτιά στην Αταλάντη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Σηκώθηκαν τα PZL

Φωτιά εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, έξω από την Αταλάντη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση βορειοδυτικά της Αταλάντης, ανάμεσα σε Καλαπόδι και Γουλέμι, γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός σε όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Φθιώτιδας. Παράλληλα, σηκώθηκαν και δύο αεροσκάφη τύπου «πετζετέλ» από το αεροδρόμιο της Λαμίας για ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς.

Πηγή: LamiaReport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Mad Clip: Ξέρω τι συνέβη το βράδυ του τροχαίου

Ηφαίστειο στην Ισπανία: Εκρήξεις και ποτάμια λάβας (βίντεο)

Κορονοϊός: “καμπάνες” για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικά