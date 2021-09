Θεσσαλονίκη

Thessaloniki Pride: πλήθος κόσμου στην πορεία Υπερηφάνειας (εικόνες)

Γέμισαν με χρώματα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης. Άνανδρη επίθεση προς τους συμμετέχοντες στην πορεία Υπερηφάνειας.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πορεία με την οποία κορυφώθηκε το 9ο Thessaloniki Pride.

Με κεντρικό σύνθημα «ποια κανονικότητα;», πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πολύχρωμη πορεία με χειροκροτήματα, τραγούδια και χωρό.

Η πορεία χιλιάδων πολιτών και συλλογικοτήτων που υποστηρίζουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ξεκίνησε από το πάρκο της ΧΑΝΘ και κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Μετά από την παγκόσμια εμπειρία των περιοριστικών μέτρων, αλλά και τα περιστατικά έμφυλης κακοποίησης και βίας που συντάραξαν την ελληνική κοινωνία, με σύνθημα “ποια κανονικότητα;” μας καλεί να αναρωτηθούμε σε ποια κανονικότητα θέλουμε να επιστρέψουμε; Σ’ αυτήν που τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ζούσαμε σε μια διαρκή “καραντίνα” όντας ελεύθερα να εκφραστούμε μόνο στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού μας; Ή σ’ αυτήν που η πατριαρχία όπλιζε το χέρι κάθε γυναικοκτόνου και βιαστή, αναπαράγοντας την αντίληψη ότι οι γυναίκες είμαστε κτήμα τους; Μήπως τελικά αντί να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που απορρίπτει κάθε διαφορετικότητα, πρέπει να οικοδομήσουμε ένα νέο και συμπεριληπτικό μέλλον από κοινού;», ανέφερουν οι διοργανωτές.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάννη.

Όταν η πορεία βρισκόταν μπροστά από το Λευκό Πύργο ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά εκτόξευσε πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους διαδηλωτές.

Από την επίθεση δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ έγιναν προσαγωγές.

